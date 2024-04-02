Аграрный комитет СФ, Минсельхоз, Минфин и НСА провели пресс-конференцию по вопросам развития агрострахования

Задачи развития агрострахования и меры по расширению, повышению качества и эффективности страховой защиты АПК стали главной темой совместной пресс-конференции аграрного Комитета Совета Федерации, Минсельхоза и Минфина России, Минсельхоза Ставропольского края и Национального союза агростраховщиков, которая состоялась в агентстве ТАСС 1 апреля.