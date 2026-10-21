ДУБАЙ (ИА Реалист). Ключевой спотовый бенчмарк для ближневосточной нефти упал до почти трёхмесячного минимума, что указывает на устойчивость экспорта из региона, несмотря на учащение иранских атак на судоходство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Нидерланд...
- Испания охвачена ...
- A Израиль проголосо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым