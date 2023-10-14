Подмосковье поделилось с другими регионами опытом освещения инвестиционной работы

Советник директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Марина Юдина рассказала о коммуникационной стратегии, которая позволяет информировать инвесторов о реализации регионального инвестиционного стандарта в Подмосковье.
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