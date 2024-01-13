Рабочие еле смогли спастись с полыхающего склада Wildberries в Шушарах

Крупный пожар максимального уровня сложности 5-БИС в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга посеял панику среди работников маркетплейса, который в спешке начали покидать рабочие места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии