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Рабочие еле смогли спастись с полыхающего склада Wildberries в Шушарах

Рабочие еле смогли спастись с полыхающего склада Wildberries в Шушарах

Крупный пожар максимального уровня сложности 5-БИС в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе Петербурга посеял панику среди работников маркетплейса, который в спешке начали покидать рабочие места.

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