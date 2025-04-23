🇺🇦Очередные бандеромобили были поражены российской армией на одном из направлений СВО💥 ‼️🎥 Кадры со стороны противника🐷 #Бандеромобиль #СВО #ВСУ #Прилет.
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🇺🇦Очередные бандеромобили были поражены российской армией на одном из направлений СВО💥 ‼️🎥 Кадры со стороны противника🐷 #Бандеромобиль #СВО #ВСУ #Прилет.
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