Как упаковать подарок, если нет оберточной бумаги: 7 идей + техника фурошики

Нужно упаковать подарок, а оберточной бумаги дома нет? Не проблема! Для вас — 7 креативных вариантов, как спасти ситуацию с помощью неочевидных материалов! Упаковочная бумага — это всего лишь один из способов декорировать подарок.
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