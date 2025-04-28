Орловский облсовет и Московская гордума подписали соглашение о сотрудничестве

Региональный парламент расширяет партнёрские связи. 27 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников подписали соглашение о сотрудничестве парламентов.
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