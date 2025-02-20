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Рогов: ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в Запорожье

Энергообъекты на территории контролируемого ВСУ города Запорожье попали под удар ВС РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов российской Общественной палаты Владимира Рогова.

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