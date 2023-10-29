Медведев: никто не даст гарантии европейцам, что зима не будет слишком холодной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети в социальной сети "ВКонтакте" написал, что жителям Европы нельзя дать гарантий того, что очередная зима не станет слишком холодной.
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