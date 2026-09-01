Как работает инвестиционная платформа: путь от заявки заемщика до получения финансирования

Современный бизнес не всегда может получить необходимую сумму в банке на подходящих условиях. Особенно это актуально для небольших компаний и предпринимателей, которым деньги нужны на пополнение оборотного капитала, закупку оборудования, развитие нового направления или реализацию конкретного проекта.