Немкин разъяснил, что стоит сделать родителям с телефонами школьников

Телефон для школьника — это средство связи, доступа к образовательным сервисам, общения с одноклассниками и работы с облачными хранилищами, поэтому важно, чтобы устройство было безопасным, заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).