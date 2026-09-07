Латвия хочет ввести пошлину в 300% на российское зерно

© Alexey Malgavko/Reuters Латвия намерена ввести пошлину в 300% на зерно из России и Белоруссии и рассчитывает согласовать новые ограничения с другими странами Балтии, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
- The Guardian: аму...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым