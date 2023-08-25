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Энтони Джошуа: «Дюбуа может победить Усика, но это будет тяжело»

«Конечно, у Дюбуа есть шанс. Но это будет тяжело. Проблема в том, что Усик не полагается на мощь, чтобы вырубить тебя.

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