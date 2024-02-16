Настоятель храма в Алтуфьеве передал иконы в медицинский центр Мариуполя

Настоятель храма Торжества Православия в районе Алтуфьево, руководитель направления помощи военным госпиталям Синодального отдела по благотворительности протоиерей Сергий Кляев передал две иконы Божией Матери в новый многопрофильный медицинский центр в Мариуполе.
