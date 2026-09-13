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В Харькове прошел ЛГБТ*-марш со сбором средств для ВСУ

В Харькове прошел ЛГБТ*-марш со сбором средств для ВСУ

Представители ЛГБТ*-движения провели в Харькове марш «ХарьковПрайд»*, в рамках которого организаторы объявили сбор средств на автомобиль для украинских военных.

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