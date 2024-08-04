Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира в парном разряде

Две российские теннисистки, Мирра Андреева и Диана Шнайдер, успешно преодолели второй круг олимпийского турнира в парном разряде, обыграв канадский дуэт Габриэлы Дабровски и Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:0.