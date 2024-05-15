Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

ninikooo Митусова

Оклеветать за 100 млн рублей и раритетные коллекции?! Они что из воздуха появились у него?! И, наверное, это еще не все/ если проверить на кого все « записано» и что именно он « продал папе и маме»- так это сейчас называется?! Нужно вещи называть своими именами- никто его « не оговорил и не подставил » - факты упрямая вещь. У каждого россиянина в тумбочке такие суммы? Это еще не проверяли недвижимость в России и за границей- тоже немало « интересного « найдется. Такие господа любят жить « с размахом» ( на наш с вами счет»). Так что казна должна пополнится конфискантом.