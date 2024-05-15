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Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обустраивается в СИЗО.

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Комментарии
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Tania Еременко
Сейчас опасное время -  надо проверять, могут и оклеветать такие, как Иванов, который &quot;запел&quot;.
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12 час.
ninikooo Митусова
Оклеветать за 100 млн рублей и раритетные коллекции?! Они что из воздуха появились у него?! И, наверное, это еще не все/ если проверить на кого все « записано» и что именно он « продал папе и маме»- так это сейчас называется?! Нужно вещи называть своими именами- никто его « не оговорил и не подставил » - факты упрямая вещь. У каждого россиянина в тумбочке такие суммы? Это еще не проверяли недвижимость в России и за границей- тоже немало « интересного « найдется. Такие господа любят жить « с размахом» ( на наш с вами счет»). Так что казна должна пополнится конфискантом.
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11 час.

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