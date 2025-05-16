Ким Чен Ын призвал военных к полной боевой готовности

ПХЕНЬЯН, 17 мая, ФедералПресс. Ким Чен Ын, глава КНДР, проинспектировал авиационный полк, входящий в состав первой гвардейской авиадивизии Корейской народной армии, где лично руководил тренировочными полетами боевых авиагрупп ВВС.
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