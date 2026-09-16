Захарова: Запад делает всё, чтобы убить демократические институты Под предлогом борьбы за демократию Запад на деле предпринимает масштабные усилия по.
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