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У ООН не хватает средств на продовольственную помощь Сирии

У ООН не хватает средств на продовольственную помощь Сирии

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН во вторник, 13 июня, сообщила, что почти на 50% снизит объемы помощи Сирии в связи с нехваткой средств, – сообщают СМИ.

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