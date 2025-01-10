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Царьград

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Весна в Москве 2025: температура выше нормы, снег сойдет к началу апреля

Весна в Москве 2025: температура выше нормы, снег сойдет к началу апреля

По прогнозу Евгения Тишковеца из "Фобоса", весна в Москве начнется раньше обычного: в марте и апреле температура превысит норму на 4 и 3 градуса соответственно.

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