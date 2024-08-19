На Украине раскрыли долю контролируемой территории в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только 30 процентов Херсонской области. Долю контролируемой территории региона раскрыл в интервью для «РБК-Украина» глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
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