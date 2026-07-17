Бориса Надеждина оштрафовали на 1000 рублей по делу об экстремистской символике

Суд признал политика виновным в административном правонарушении, на заседание он пришел самостоятельно по явкеДолгопрудненский городской суд Московской области признал политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) виновным в публичной демонстрации экстремистской символики.
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