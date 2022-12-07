Это не мелочь: повышать финансовую грамотность жителей ЕАО помогает региональная программа

Повышение финансовой грамотности населения — один из приоритетов государственной политики. Кибермошенничество в последнее время получило широкое распространение, и важные знания заметно снижают риск попасться на удочку аферистов.
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