Наступление к Харькову: группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

лл

лина любимцева

ВОИНСКОЙ УДАЧИ!!! И - ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ МАЛЬЧИКОВ!! Чтобы они вернулись к своим мамочкам,женам и деткам ЖИВЫМИ и ЗДОРОВЫМИ!!! А мамочка и женам с детками - Дай СИЛ дождаться своих родных и любимых!!