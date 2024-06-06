Русская весна
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Русская весна

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Наступление к Харькову: группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

Наступление к Харькову: группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

Ожесточенные бои идут в Волчанске: штурмовые подразделения группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои на территории Агрегатного завода и зачищают кварталы вокруг него от остатков противника, а также выдавливают его из района многоэтажек.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВОИНСКОЙ УДАЧИ!!!  И - ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ МАЛЬЧИКОВ!!  Чтобы они вернулись к своим мамочкам,женам и деткам ЖИВЫМИ и ЗДОРОВЫМИ!!! А мамочка и женам с детками - Дай СИЛ дождаться своих родных и любимых!!
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