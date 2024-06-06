Наступление к Харькову: группировка «Север» штурмует Волчанск и уничтожает врага (ВИДЕО)

Ожесточенные бои идут в Волчанске: штурмовые подразделения группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои на территории Агрегатного завода и зачищают кварталы вокруг него от остатков противника, а также выдавливают его из района многоэтажек.
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