Число жертв землетрясения в Мьянме превысило отметку в 1,7 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме, по данным на 30 марта, превысило 1,7 тыс. человек. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы, пострадали 3400 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.
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