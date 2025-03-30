Число жертв землетрясения в Мьянме превысило отметку в 1,7 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Мьянме, по данным на 30 марта, превысило 1,7 тыс. человек. Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы, пострадали 3400 человек, около 300 числятся пропавшими без вести.