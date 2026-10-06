Завтра похолодание до +11 ночью и +18 днём

Завтра похолодает до +11 ночью, а днём будет +18. Ветер стихнет, давление чуть упадёт. Готовь тёплый плед!Сегодня, 6 октября, дневная температура воздуха составляет +16 градусов.
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