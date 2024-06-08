"С завтрашнего дня нас перестают кормить", отбирают даже матрасы: Крик с фронта отказались услышать и в Генштабе, и в НАБУ

Военнослужащие 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ опубликовали видеообращение, в котором рассказали, что несколько месяцев их фактически удерживало в заложниках в подвале собственное командование, привозя трижды в день еду, однако отказывая во всём остальном, в том числе в денежном обеспечении.