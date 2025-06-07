У русофобки на пособиях изъяли паспорт России. И это только начало: "Разгребать будем десятилетиями"

Царьград Коллаж Царьграда У русофобки на пособиях изъяли паспорт России и запретили въезд на пять лет.
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