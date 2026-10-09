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Твой континент

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В Кировграде задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» задержали подозреваемого в хищении денег у пожилого человека мошенническим путём.

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