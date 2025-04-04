Пассажиры отмечают, что ООО "АРТ АВТО" серьёзно готовит к жаре маршрут #201 "Краснодар - Южный". На машинах установлены рабочие кондиционеры.
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Пассажиры отмечают, что ООО "АРТ АВТО" серьёзно готовит к жаре маршрут #201 "Краснодар - Южный". На машинах установлены рабочие кондиционеры.