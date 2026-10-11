Ключевые мосты в Киеве

Карта-схема и характеристики десяти ключевых мостов Киева через реку Днепр.Оперативную переброску войск и снабжения обеспечивают три главные автотрассы (Северный, Южный, Патона) и две ж/д артерии (Рыбальский и Дарницкий мосты) для тяжелых эшелонов, вывод из строя которых заблокирует переброску основных резервов.