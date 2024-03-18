Студенты колледжа и учащиеся городских школ дружно приняли участие в мастер-классах в поддержку российской армии.
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Студенты колледжа и учащиеся городских школ дружно приняли участие в мастер-классах в поддержку российской армии.