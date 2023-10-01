Ferrari LaFerrari — самый дорогой суперкар на eBay

Ferrari LaFerrari 2015 года выпуска продается на интернет-площадке за 419 миллионов рублей. Ferrari LaFerrari был идеальным спортивным автомобилем по цене, которая заставила бы даже очень богатых дважды подумать, прежде чем покупать его.
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