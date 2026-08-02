Легкоатлетка Снежана Трофимец: «После первого спуска по трассе уже почувствовала, что бобслей  это всерьез и надолго»

Снежана Трофимец рассказала, как начала совмещать легкую атлетику и бобслей. Спортсменке 27 лет, она является 4-кратной чемпионкой России в толкании ядра и двукратной чемпионкой России в бобах-двойках (в экипаже Надежды Сергеевой).