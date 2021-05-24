Мишустин обсудил вопросы интеграции с белорусским коллегой

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, сообщает пресс-служба российского кабмина.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, сообщает пресс-служба российского кабмина.
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