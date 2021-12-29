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В Якутске после гибели женщины-ученого, которую загрызли бездомные псы, введен режим повышенной готовности

В Якутске после гибели женщины-ученого, которую загрызли бездомные псы, введен режим повышенной готовности

Трагическая гибель доцента Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Сарданы Слепцовой, которую загрызли бродячие псы, привела к вводу режима ЧС на территории Автодорожного округа Якутска и режима повышенной готовности по городу в целом.

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