“Vivek Ramaswamy’s campaign for Ohio governor is pouring $4 million into a bombshell ad in which his opponent’s estranged mother attacks her daughter — doubling down on the message despite fierce bipartisan backlash,” Axios reports.
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