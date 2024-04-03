В Ленинском районе Астрахани выключат горячую воду

«Астраханские тепловые сети» предупреждают абонентов о временных коммунальных трудностях. 15 апреля с 8 часов утра будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность от теплоисточника ПГУ-235.
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