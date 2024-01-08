Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Раздули из ничего». Полковник полиции высказался об избиении 11-летней тагильчанки

«Раздули из ничего». Полковник полиции высказался об избиении 11-летней тагильчанки

В Нижнем Тагиле разгорается скандал из-за комментария к новости про избитую двумя подростками-южанами 11-летнюю девочку.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Я наблюдаю и у себя дома, что тихой сапой в полицию пробралось столько бывших мигрантов, разумеется с российским гражданством, что скоро там поголовно будут &quot;служить&quot; только они.
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2 час.
Н
НС
полиция и другие жизненно важные структуры должны быть &quot;чистыми&quot;, т.е. необходимо принять закон - это работа только для коренных Россиян. Мигрантам гражданства не давать вообще ни в коем случае, а работу - только чернорабочими.
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1 час.
Леопольд Счастливый
уволить! и других кто так высказывается. власть! сколько можно сюсюкаться с этими оборотнями!?
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47 мин.

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