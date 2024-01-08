«Раздули из ничего». Полковник полиции высказался об избиении 11-летней тагильчанки

Игорь Костоглод Я наблюдаю и у себя дома, что тихой сапой в полицию пробралось столько бывших мигрантов, разумеется с российским гражданством, что скоро там поголовно будут "служить" только они.

Н НС полиция и другие жизненно важные структуры должны быть "чистыми", т.е. необходимо принять закон - это работа только для коренных Россиян. Мигрантам гражданства не давать вообще ни в коем случае, а работу - только чернорабочими.