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"Захотелось сразу вернуться": центр Владивостока 1930-х годов произвел неизгладимое впечатление

"Захотелось сразу вернуться": центр Владивостока 1930-х годов произвел неизгладимое впечатление

Уникальный кадры эпохи СССР опубликовали в популярных соцсетях Приморья. О том, как выглядела одна из центральных улиц Владивостока в далеких 1930-х годах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал Vladivostokincidents (12+).

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