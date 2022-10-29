"Захотелось сразу вернуться": центр Владивостока 1930-х годов произвел неизгладимое впечатление

Уникальный кадры эпохи СССР опубликовали в популярных соцсетях Приморья. О том, как выглядела одна из центральных улиц Владивостока в далеких 1930-х годах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал Vladivostokincidents (12+).