"Захотелось сразу вернуться": центр Владивостока 1930-х годов произвел неизгладимое впечатление

Уникальный кадры эпохи СССР опубликовали в популярных соцсетях Приморья. О том, как выглядела одна из центральных улиц Владивостока в далеких 1930-х годах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал Vladivostokincidents (12+).
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии