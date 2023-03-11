Падение торговли с Евросоюзом, борьба США с обходом санкций и вывод средств в иностранные банки

1. Казалось бы, любители США из Европы могут праздновать победу. Если верить официальной статистике Евростата, они во многом достигли своих целей – разорвали связи России с Европой и обрушили российский экспорт (ссылка): После начала спецоперации на Украине поставки российских товаров и сырья в Евросоюз резко сократились — с марта по декабрь прошлого года экспорт снизился на 53 процента в денежном выражении, с 21,8 миллиарда евро (1,7 триллиона рублей) до 10,3 миллиарда (825 миллиардов рублей) в декабре.