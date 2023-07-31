Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Никола Ребич: «Надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат»

Новобранец «Самары» Никола Ребич поделился ожиданиями от выступления за команду. «Я рад стать частью «Самары».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх