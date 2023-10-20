Сын вице-премьера правительства Башкирии устраивал опасные вечеринки для детей

В Башкирии сын вице-премьера правительства республики являлся одним из организаторов вечеринки для несовершеннолетних без спиртного, после посещения которой девочка попала в больницу в результате отравления водкой.
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