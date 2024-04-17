Юристы оценили шансы Портнягина на прекращение уголовного дела

Собственник премиального бизнес-клуба Club 500 Дмитрий Портнягин, находящийся под домашним арестом по обвинению в уходе от налогов в размере 124 млн рублей, заинтересовал правоохранительные органы еще год назад.
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