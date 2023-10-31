Во Владивостоке мать заподозрили в убийстве своего четырехлетнего ребенка

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка. Правоохранители подозревают в убийстве его мать, о чем во вторник, 31 октября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.