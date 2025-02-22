Почему Штаты пошли на переговоры с Россией

NS

Nina S

Трамп заигрывает с Россией только потому, что перед Штатами маячит сумасшедший дефолт, у них госдолг космический, а деньги брать неоткуда, сколько ни печатай. Объявляя "мир" России, президент США берёт себе передышку для затыкания дыр в бюджете своей страны. Он пытается добыть бабки везде, где может, даже вытянуть у Украины. Наивный человек! Никто ему ничего не отдаст, как бы он ни старался напугать Зеленского. Это только Россия десятилетиями выплачивала долги за весь СССР, считая, что неприлично великой державе не платить по долгам. Зато теперь мы ни от кого не зависим, и наша задача - вырваться вперёд как можно быстрее. Как раз оборонка нам в этом и поможет. И ещё одна немалая напасть для США: Китай, который спокойно наблюдает за дёрганьем американского правительства и ждёт подходящего момента лупануть по экономике Штатов. Сегодня не только Россия ослаблена - сегодня почва уходит из-под ног американцев. Ну, им полезно побыть в шкуре полупридушенных народов - как это происходило с огромным множеством стран, куда свои загребущие ручки протягивали из "града на холме".