«Ничто не изменит того, что я русская»: уехавшая в США Мария Машкова сделала неожиданное заявление

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России три года назад и обосновавшаяся в США, удивила признанием. В личном блоге дочь Владимира Машкова заявила, что, несмотря на свою эмиграцию, гордится своим происхождением.
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