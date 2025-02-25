Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Ничто не изменит того, что я русская»: уехавшая в США Мария Машкова сделала неожиданное заявление

«Ничто не изменит того, что я русская»: уехавшая в США Мария Машкова сделала неожиданное заявление

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России три года назад и обосновавшаяся в США, удивила признанием. В личном блоге дочь Владимира Машкова заявила, что, несмотря на свою эмиграцию, гордится своим происхождением.

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Комментарии
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Sergey
корыто стало пустеть.... сейчас эти особи начнут закатывать глаза и уверять нас, что в душе она всегда была с нами! что самое главное осталось здесь....  а что она говорила.... так это в порыве эмоций! и она не может жить без родины!
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20 час.
Зоя Гольдштаб
Противно слушать бездарную страхолюдину.......
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18 час.
ВК
Вад Кук
Как только подошла сво к окончанию столько друзей появляются которые и на хрен нам не нужны
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17 час.
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