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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда» о Хэйсе: «Его не было в нашем списке кандидатов. Мы полностью укомплектованы по легионерам уже с конца мая»

Генеральный менеджер « Авангарда »  Алексей Сопин заявил, что в омском клубе не рассматривали вариант с подписанием Кевина Хэйса .

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