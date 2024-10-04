Что такое белковая диета? Что можно есть и поможет ли она похудеть

Белковая диета — это принцип питания, при котором большую часть меню составляют белковые продукты. При этом человек должен сократить потребление углеводов и жиров, а значит, отказаться от сахара, фастфуда и другой вредной еды.
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